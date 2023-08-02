Дане рішення ухвалив Печерський суд Києва за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань.

Позбавленому мандату колишньому народному депутату України IX скликання від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - За Життя" (ОПЗЖ) Вадиму Рабіновичу, який переховується за кордоном, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР). "1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДБР, Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оперував маніпулятивними висловлюваннями, що завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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Справа Рабіновича

26 липня Рабінович отримав підозру у державній зраді. Повідомлення про підозру було направлене до Ізраїлю, де, ймовірно, екс-нардеп переховується. Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рабінович розповсюджував серед політичного керівництва та населення країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Рабінович як й інші нардепи від "ОПЗЖ" відомий своєю проросійською позицією та неоднозначними висловлюваннями щодо війни в Україні.

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