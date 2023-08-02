Напередодні припинення імунітету колишній нардеп залишив територію України.

Національне антикорупційне бюро розшукує ексдепутата Георгія Логвинського ("Народний фронт"), підозрюваного в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету. Про це НАБУ повідомило у Telegram.

10 липня НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації коштів держбюджету. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

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Так, у вересні 2013 р. представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 р. органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" не вживало заходів, спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54 млн грн.

Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 р., а у січні 2020 р. повідомили про підозру шістьом учасникам схеми.

Справа Логвинського - подробиці

У справі "Золотого Мандарину" НАБУ звинувачує Логвінського та низку експосадовців Мін'юсту в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачувані натомість стверджують, що мали місце звичні для практики ЄСПЛ процедури.

У липні 2020 р. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвинського, колишнього народного депутата та чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської. Тоді суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) порушення міжнародного права.

11 липня 2023 р. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Логвинському припиненено імунітет, який він мав будучи родичем судді ЄСПЛ.