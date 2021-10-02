Сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори.

Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот.

Його цитує агентство Interpressnews.

"Він їхав до Грузії, щоби здійснити свої погрози скинути уряд. Відповідно, правоохоронні органи прийняли заходи для запобігання його нового злочину", – розповів Кобахідзе у коментарі журналістам.

Також політик запевнив, що всі процедури щодо Саакашвілі відповідатимуть правовим нормам.

Читайте такожСаакашвілі оголосив себе політв'язнем і вирішив голодуватиКобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

"І одна з причин успіху цієї операції полягала в тому, що вона була конфіденційно належно захищена. Операція повністю лежить на відповідальності правоохоронних органів. Той факт, що операція пройшла успішно, свідчить про те, що все було належним чином сплановано", – зазначив парламентар.

Кобахідзе додав, що наразі в опозиції немає ресурсів для організації мітингів і "переворотів".

Сьогодні в країні проходять парламентські вибори.

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Яна Ставська