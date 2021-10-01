Саакашвілі і Ясько записали відповідне відео перед його виїздом до Грузії.

Голова Виконавчого комітету реформ в Україні і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Відповідне спільне відео опублікувала Ясько у соціальній мережі Facebook.

"Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом, і ми закохані один в одного. І що у нас спільне життя. І хочу усім побажати щастя, а також хотів би, щоби люди бажали щастя і нам", - наголосив Саакашвілі.

Своєю чергою, Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Ясько наголосила: "ми разом" і "любимо один одного та підтримуємо".

"Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну", - заявила Ясько.

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

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У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Віталій Саєнко