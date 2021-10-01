Екс-президент Грузії стверджує, що перебуває в Батумі.

Колишній президент Грузії, голова виконкому Нацради реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії і знаходиться в Батумі.

Про це він повідомив у себе в Facebook. Спочатку Саакашвілі розмістив пост грузинською мовою такого змісту: "Доброго ранку, Грузіє. Через вісім років вже з Грузії".

Згодом на сторінці Саакашвілі з'явилося відео, де він також грузинською мовою стверджує, що знаходиться в Батумі. На кадрах видно, що запис проводився в темний час доби. На відео Саакашвілі каже, що сумував за Батумі і "сьогодні здійснилася його мрія".

За даними сайту "Новости-Грузия", відео записано біля канатної станції на в'їзді до Батумі. Журналісти поспілкувалися з місцевими жителями й ті заявили, що не бачили Саакашвілі в зазначеному районі.

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. "Звичайно ж, я, як і сказав, взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб разом з вами бути в Тбілісі і захистити ваше волевиявлення, а також взяти участь у порятунку Грузії", - сказав він.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затримано.

Автор: Юрій Годован