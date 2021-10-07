Садовий якраз вимикав мікрофон, але лайка пролунала.

Міський голова Львова Андрій Садовий випадково матюкнувся під час засідання у міськраді.

Мер міста викликав до президії місцевих голів фракцій і, коли вимикав мікрофон, вилаявся.

"Оголошується перерва на 5 хвилин. Керівники фракцій, будь ласка, підійдіть до президії… Бл***", – сказав Садовий.

Як зазначає у Facebook журналістка Oleksandra Gubytska, в той час минуло всього півтори години виступів.

Садовий очолює Львів з 2006 року. На виборах мера у листопаді 2021 року переміг свого головного суперника від "Європейської солідарності" Олега Синютку з 40% голосів.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у вересні, що багато "нормальних людей" не хочуть йти в міністри, щоб їх потім у Фейсбуці не матюкали. Раніше він зізнався, що і сам дуже активно вживає нецензурну лексику: "Але на камеру намагаюся мінімізувати цей процес".

Тоді як комітет Ради з питань депутатської етики не знайшов правових підстав для покарання депутата ОПЗЖ Іллі Киви за його неетичне спілкування з журналістом проекту розслідувань Bihus.info Данилом Мокриком.

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Автор: Віолетта Орлова