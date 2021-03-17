Голова провладної фракції прокоментував скандал навколо Олексія Арестовича.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить проблеми в тому, що радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вживає нецензурну лексику в соціальній мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арахамія сказав журналістам, коментуючи ситуацію, коли Арестович у Facebook виразився нецензурно на адресу коментатора під його постом, який закликав перейти на українську мову.

Арахамія зізнався, що і сам дуже активно вживає нецензурну лексику. "Але на камеру намагаюся мінімізувати цей процес", - сказав він.

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На запитання журналістів, чи необхідно вводити штрафи за нецензурні висловлювання, Арахамія відповів:

"Ні, це наша народна мова, то чому ми за це повинні штрафувати".

Він також сказав, що не бачив переписки Арестовича у Facebook, але вважає допустимим використання нецензурної лексики для відповіді людині, яка намагається повчати і говорить грубощі.

"У Facebook є свій мережевий етикет, коли людина на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і щось там повчає життю, ображає, то ви можете відповісти як завгодно", - переконаний Арахамія.

За його словами, в цій ситуації не треба робити проблему, "інформаційну сенсацію". "Я в своєму Facebook теж можу матюкатися", - зазначив Арахамія.

Скандал довкола Арестовича: що відомо

16 березня стало відомо, що Олексій Арестович обматюкав користувача соцмережі, коли той попросив його перейти на державну мову. Коротка словесна перепалка сталася під його постом у Facebook. Наразі допис змінено, проте скріншоти опублікувала низка ЗМІ.

Під дописом у спікера української делегації наполегливо попросили перейти на державну мову. На що Арестович відповів досить коротко: "Пішов на*уй". Але потім, схоже, передумав і видалив коментар.

Згодом у Facebook Арестович назвав усіх, хто звернув увагу на конфлікт, "чистими лицемірами", оскільки він начебто послав користувача з російським нікнеймом теж за лицемірство. Потім зауважив, що вимагати від нього говорити українською на власній сторінці, є порушенням статті 10 Конституції України.

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Автор: Надя Пришляк