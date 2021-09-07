За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, вже півтора місяця ведуться перемовини з можливими кандидатами на посади міністрів.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що багато "нормальних людей" не хочуть йти в міністри, щоб їх потім у Фейсбуці не матюкали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Він зазначив, що планується "3-4 заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь".

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При цьому Арахамія додав, що коли анонсується заміна якогось міністра, то міністерство по суті перестає нормально працювати і "цього міністра ніхто не слухає".

За словами керівника фракції, вже півтора місяця ведуться перемовини з можливими кандидатами на посади міністрів.

"Більшість людей нормальних котрих ми хотіли б – вони відмовляються йти в міністри", - зазначив Арахамія.

За його словами, якщо йдеться про людину, котра працює в бізнесі, то такі кандидати часто говорять, що добре заробляють і в них "хороша репутація, і їх "у Фейсбуці люди лайкають, а не матюкають".

Арахамія також розповів, що планується ці кадрові зміни ухвалювати в так званому пакеті, тобто одночасно.

Кадрові зміни в уряді: що відомо

Напередодні голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не виключає можливості відставок в уряді вже "незабаром". Також він зазначав, що діяльність кількох міністерств викликає дискусії.

Раніше, 24 серпня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що не виключає кадрових змін в уряді восени. "Кадрові зміни (восени - УНІАН) - будемо дивитися, як буде складатися ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть подання якісь з боку президента або з нашого боку. І будемо дивитися, ми готові оперативно реагувати на всі кадрові моменти", - зауважив Корнієнко.

Своєю чергою, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що конкретика щодо кадрових змін в уряді з'явиться в другій половині вересня.

Автор: Надя Пришляк