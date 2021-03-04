На поведінку депутата поскаржився сам журналіст, а також кілька нардепів.

Комітет Ради з питань депутатської етики не знайшов правових підстав для покарання депутата ОПЗЖ Іллі Киви за його неетичне спілкування з журналістом проекту розслідувань Bihus.info Данилом Мокриком.

Про це повідомляє Чесно.

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Зазначається, що члени комітету дійшли висновку, що Регламент ВРУ не передбачає порядку врегулювання конфлікту між нардепом та іншою особою, який мав місце за межами сесійної зали. Якби подібна ситуація виникла між двома народними депутатами, винуватця могли б покарати недопуском до щонайбільше п’яти пленарних засідань», – йдеться у рішенні.

Комітет лише обмежився нагадуванням Киві про необхідність дотримання норм моралі і поваги до оточуючих.

«Звернути увагу народного депутата України Киви І.В. на неприпустимість дій, заяв і вчинків, що компрометують народного депутата, виборців, Верховну Раду, державу, та на необхідність неухильного дотримання при виконанні своїх повноважень вимог Конституції України, закону “Про статус народного депутата України”, Регламенту Верховної Ради та інших законів України, додержання присяги народного депутата, загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян”, – йдеться у рішенні комітету», – йдеться у рішенні.

Що сталося

Місяць тому між Іллею Кивою та Данилом Мокриком сталася словесна перепалка. Депутат ОПЗЖ неадекватно відреагував на запитання журналіста щодо відмивання грошей фіктивною фірмою нардепа.

«Я знаю одне: що ваш керівник – п*дарас і провокатор (…) У мене немає ніяких відкритих справ. Ви є поплічником п*дараса (…) Ви займаєтеся всього лише дешевим п*дижем і провокацією. І до журналістики це… В сенсі? Тому що я не з повагою до вас відношуся», – продовжував Кива.

На поведінку депутата поскаржився сам журналіст, а також кілька нардепів.

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Автор: УНІАН