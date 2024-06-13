Україна укладе безпекові угоди з США та Японією.

Президент України Володимир Зеленський розкрив програму участі у саміті лідерів країн "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції і Японії).

"Сьогодні – саміт "Групи семи" в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень", - відзначив Зеленський у Telegram.

Глава держави підкреслив, що головні теми для України – це розвиток коаліції винищувачів, оптимізація навчання пілотів та прискорене постачання літаків.

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"Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї", - додав президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні братиме участь у засіданні "Групи семи" та проведе серію двосторонніх зустрічей. Зокрема, із господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Під час зустрічей ізпрезидентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України.

"Сьогодні в межах цієї Декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, лідери "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів за рахунок використання заморожених російських активів до кінця року.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту лідерів країн "Великої сімки" (відбудеться 13-15 червня в Італії) дасть зрозуміти, що його країна буде лідирувати в процесі підтримки міжнародного миру та безпеки. Зокрема, буде оголошено про виділення нової допомоги на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 300 мільйонів доларів).

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