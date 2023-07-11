Президент України Володимир Зеленський завтра, 12 липня, планує низку двосторонніх зустрічей у рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
За словами глави держави, пріоритетним питанням під час обговорень буде оборона України.
"Я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - зазначив президент.
Зеленський додав, що на завтра має заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
"Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна - НАТО", - уточнив глава держави.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо
Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався саміт НАТО, який триватиме й завтра. Зокрема, лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Однак, запросити Україну зможуть, якщо усі країни дійдуть згоди.
Крім того, сьогодні Україна офіційно сформувала коаліцію з підготовки українських пілотів на літаках F-16. Меморандум підписали 11 країн-партнерів, які проводитимуть навчання. Крім України, до коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.