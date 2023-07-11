Зеленський: Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Президент України Володимир Зеленський завтра, 12 липня, планує низку двосторонніх зустрічей у рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами глави держави, пріоритетним питанням під час обговорень буде оборона України.

"Я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - зазначив президент.

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Зеленський додав, що на завтра має заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

"Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна - НАТО", - уточнив глава держави.

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Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався саміт НАТО, який триватиме й завтра. Зокрема, лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Однак, запросити Україну зможуть, якщо усі країни дійдуть згоди.

Крім того, сьогодні Україна офіційно сформувала коаліцію з підготовки українських пілотів на літаках F-16. Меморандум підписали 11 країн-партнерів, які проводитимуть навчання. Крім України, до коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

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