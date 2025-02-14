Усіх п’ятьох звинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Як повідомили в офісі, ці п’ятеро осіб притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, в Офісі генпрокурора поінформували, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). У цьому ж кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії "ОПЗЖ".

Вони підозрюються в тому, що з листопада 2014-го по січень 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва РФ сприяли терористичним організаціям "ЛНР/ДНР" в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій. Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій.

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Зазначається, що досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні було завершено у вересні 2022 року. Підозрювані та їх адвокати були повідомлені про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу прокурори звернулися до суду із клопотанням про обмеження сторони захисту у строках ознайомлення до кінця березня 2025 року.

"Колишній народний депутат та лідер "ОПЗЖ" також є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України). Він обвинувачується у сприянні посадовцям РФ у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передав ворогу таємну інформацію про розташування військової частини. Також екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для РФ суспільну думку. Наразі обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді. На цей час в суді досліджено більшість матеріалів – доказів сторони обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Офісі генпрокурора поінформували про провадження проти ще трьох відомих бізнесменів.

Санкції проти Порошенка і Медведчука: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 5 олігархів. Документ оприлюднив Офіс глави держави.

Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

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