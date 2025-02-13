За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що санкції проти народного депутата і колишнього президента Петра Порошенка запроваджені через виведення мільярдів гривень під час війни. Про це інформує Суспільне.

Він наголосив, що з України "виводять мільярди гривень" упродовж усієї війни - ще з 2014-2015 років. Також сказав, що запроваджені санкції не будуть останніми.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко, вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди", - зазначив президент.

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Також, ідеться, він повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку ЗСУ. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Зеленський додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені гроші у бюджет, і їх скерують на Збройні сили. Після цього, сказав президент, санкції знімуть.

Санкції проти Порошенка: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 12 лютого Рада національної безпеки та оборони на засіданні запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка. Як розповів один зі співрозмовників видання Forbes, санкції могли запровадити згідно зі статтею про державну зраду.

13 лютого президент Зеленський увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 5 олігархів. Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

Цього ж дня засідання Верховної Ради України не відбулося, бо фракція "Європейська солідарність" заблокувала президію та трибуну парламенту, протестуючи проти введення санкцій щодо їх лідера Порошенка, які запровадила РНБО.

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