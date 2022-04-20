Шарль Мішель заявив, що ЄС прагне "максимізувати тиск на Кремль".

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Глава Української держави впевнений, що нафтове ембарго щодо РФ все ж введуть.

Про це президент України повідомив за результатами зустрічі.

"Мені здається, що країни ЄС готові ввести ембарго. Нам вдалося ввести вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском всіх інших держав ЄС ембарго буде введено", – заявив Зеленський.

У свою чергу Мішель натякнув на небезпідставність надій українського президента. Він підкреслив, що ЄС прагне "максимізувати тиск на Кремль".

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна неодноразово закликала Захід ввести нафтове і газове ембарго проти Росії.

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен говорила, що ЄС працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена в новий пакет санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому в Німеччині заявили, що будуть поступово відмовлятися від покупки російських енергоносіїв. Зокрема, вже до кінця 2022 року Берлін має намір повністю припинити імпортувати російську нафту.

Окремі міжнародні компанії вже відмовляються від російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: