Від російського газу є суттєва залежність у Німеччини та Італії.

Введення ембарго на російську нафту з боку Євросоюзу є більш вірогідним, аніж відмова від постачання газу з Росії.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль під час інформаційного марафону.

"Щодо ембарго на газ дуже великі сумніви, бо по газу є залежність Німеччини та Італії від постачання газу трубопровідного. Що стосується нафтового ембарго, то дійсно ця тема обговорюється вже кілька тижнів, і на мою думку, шанси на таке ембарго є", - сказала вона.

За її словами, нафтове ембарго означатиме, що Росія через певний час втратить сотні мільярдів євро.

"Це буде через 6-8 місяців, оскільки ринок потрібно буде замістити іншими продуктами", - зазначила Зеркаль.

Вона зауважила, що Росія вже почала скорочувати видобуток нафти, оскільки вона не користується попитом.

Цивілізований світ ввів санкції проти країни-агресора. Офіційний Київ наполягає на необхідності повного ембарго Європи на російські нафту й газ.

8 квітня Європейський Союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він серед іншого передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року.

Шостий пакет має передбачати ембарго на нафту з РФ. Його в ЄС планують представити на поточному тижні.

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