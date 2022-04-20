Наголошується, що рішення Німеччини про відмову від російських енергоносіїв – остаточне.

Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв. Зокрема, вже до кінця 2022 року Берлін має намір повністю припинити імпортувати російську нафту.

Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з головами МЗС Балтії у Ризі, пише Reuters.

Бербок наголосила: незабаром Німеччина відмовиться і від закупівлі вугілля в РФ. Це має статися до кінця літа цього року.

"Німеччина відмовиться від імпорту російського вугілля до кінця літа. Імпорт нафти ми наполовину скоротимо до літа і до кінця року зведемо нанівець", – зазначила вона.

При цьому глава МЗС Німеччини наголосила: попри те, що точних термінів відмови країни від російського газу наразі немає, вона – неминуча. Причина – бажання Європи здобути енергетичну незалежність від Росії.

"Безпека в Європі означає, що ми знижуємо і припиняємо нашу залежність від Росії, перш за все, в енергетичній політиці. Ми хочемо відмовитись від імпорту російського газу. Краще зробити сьогодні, ніж завтра", – зазначила Бербок.

При цьому вона наголосила: рішення Німеччини про відмову від російських енергоносіїв – остаточне. За її словами, у минулому країна "робила помилки", тому зараз відмова від нафти, газу та вугілля та РФ є необхідною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна не потребує постачання російського газу. Він також наголосив, що підтримує повне нафтове та газове ембарго щодо країни-терориста.

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