Президент підписав три укази про синхронізацію українських санкцій з європейськими пакетами обмежень.

Україна привела свої національні обмежувальні заходи у відповідність з 15, 16 та 17 пакетами санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Про це йдеться в указах президента України Володимира Зеленського №№471-473/2025 від 8 липня. Глава держави увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як зазначив у коментарі для журналістів радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, 15-й пакет санкцій охопив осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охматдит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч".

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Водночас 16-й пакет європейських санкцій стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр "ВОЇН", що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

Разом з тим, 17-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресорки зачіпає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.

"Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції", – відзначив Власюк.

Санкції ЄС проти Росії: що треба знати про вищезгадані пакети

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України. Відповідні заходи спрямовані на протидію обходу раніше запроваджених європейських санкцій через введення обмежень для човнів тіньового флоту російського диктатор Володимира Путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу.

Вже 24 лютого 2025 року Рада Європейського Союзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Рада ЄС узгодила значний перелік із 83 фізичних та юридичних осіб, до якого входять 48 фізичних осіб та 35 компаній, причетних до дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

20 травня 2025 року в ЄС затвердили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження запроваджені проти майже 200 кораблів тіньового флоту РФ.

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