У дронах, якими Росія атакувала Україну, виявили китайські компоненти.

Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти п’яти китайських компаній-постачальників компонентів для ударних дронів типу "Шахед", якими Росія 4 липня здійснила атаку на Київ. Про це йдеться в указі глави держави №466/2025 від 8 липня.

Зокрема, президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як прокоментував це рішення радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав

Відео дня

Власюк, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва.

"Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції", - наголосив Власюк.

Зокрема, серед компаній, що потрапили під санкції, - NingboBLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

Також санкції запроваджено проти Shenzhen JinduobangTechnology Co., Ltd; Shenzhen Royo Technology Co., Ltd; та Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

"Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників", - додав Власюк.

Запроваджені сьогодні санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.

Також передбачається обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження,часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, заборона участі у приватизації тощо.

Відповідні санкції запроваджуються на десять років.

Удари "шахедами" по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, основний удар припав на Київ та Київську область. У багатьох районах столиці спалахнули пожежі. Також були пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих. У частині будинків Святошинського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці, а також у Києво-Святошинському районі Київщини тимчасово припинено розподіл газу. Внаслідок атаки постраждали цивільні, у тому числі є загиблі.

Вас також можуть зацікавити новини: