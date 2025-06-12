Нові санкції проти Росії стануть предметом обговорення на саміті лідерів "Великої сімки" у Канаді, який відбудеться 15-17 червня. Зокрема Володимир Зеленський хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Зокрема, у глави держави запитали, чи планує він цього місяця відвідати саміти лідерів "Великої сімки" і НАТО.
"Багато речей залежить від того, що відбувається в Україні, і що відбувається на полі бою. Якою б ситуація складною не була, сьогодні у нас є можливості відвідати відповідні саміти. Передусім, я за це дякую воїнам, і всім людям, які працюють на посилення нашої армії", - сказав Зеленський.
Стосовно порядку денного саміту G7, президент відзначив: "Зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень".
"І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіна", - додав Зеленський.
Він зазначив, що санкційна політика буде одною з головних тем на саміті "Великої сімки".
"Друга - це підтримка України. Не зупинка допомоги. Це також дуже важливо", - підкреслив президент.
Окрім того, по-третє, для України дуже важливо ухвалювати рішення щодо фінансування відновлення держави.
"І під час війни люди повинні працювати, і відновлюватись деякі речі, і логістичні, - просто речі, щоби країна жила", - сказав Зеленський.
Він додав, що таке рішення про фінансування у 2025 році ухвалювалося "Сімкою" рік тому. "А зараз нам треба думати, що буде у наступному році", - сказав Зеленський.
Водночас, за його словами, наразі рано говорити про порядок денний саміту НАТО в Гаазі.
Також у президента запитали, коли Україна очікує на ухвалення американського законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя щодо нових "пекельних" санкцій проти Росії і країн, які купують російську нафту.
"Цей санкційний пакет Грема і Блюменталя для нас дуже важливий. І ми обговорювали деталі. Вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це дійсно вдячні. Але, все одно, кінцеве рішення у Білому домі. Залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую, що у нас буде розмова на саміті G7 (з президентом Дональдом Трампом - УНІАН). І дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати, принаймні, розуміння, - наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу, і узгодження схожих позицій щодо пакетів санкцій. Я вважаю, що це вже крок вперед", - наголосив Зеленський.
Санкції проти Росії
Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив надію, що Європейський Союз ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня, незважаючи на протидію Словаччини.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що саме може увійти до 18-го пакету санкцій щодо Російської Федерації. Під удар можуть потрапити газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2" та російська нафта. Зокрема, санкції передбачатимуть зниження граничної межі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і відключення від SWIFT ще 22 російських банків.