Зокрема, глава держави хоче отримати розуміння, наскільки близько США наблизились до запровадження нових санкцій, якщо рішення про нові "пекельні" санкції проти Росії не буде ухвалене цього тижня.

Нові санкції проти Росії стануть предметом обговорення на саміті лідерів "Великої сімки" у Канаді, який відбудеться 15-17 червня. Зокрема Володимир Зеленський хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зокрема, у глави держави запитали, чи планує він цього місяця відвідати саміти лідерів "Великої сімки" і НАТО.

"Багато речей залежить від того, що відбувається в Україні, і що відбувається на полі бою. Якою б ситуація складною не була, сьогодні у нас є можливості відвідати відповідні саміти. Передусім, я за це дякую воїнам, і всім людям, які працюють на посилення нашої армії", - сказав Зеленський.

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Стосовно порядку денного саміту G7, президент відзначив: "Зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень".

"І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіна", - додав Зеленський.

Він зазначив, що санкційна політика буде одною з головних тем на саміті "Великої сімки".

"Друга - це підтримка України. Не зупинка допомоги. Це також дуже важливо", - підкреслив президент.

Окрім того, по-третє, для України дуже важливо ухвалювати рішення щодо фінансування відновлення держави.

"І під час війни люди повинні працювати, і відновлюватись деякі речі, і логістичні, - просто речі, щоби країна жила", - сказав Зеленський.

Він додав, що таке рішення про фінансування у 2025 році ухвалювалося "Сімкою" рік тому. "А зараз нам треба думати, що буде у наступному році", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, наразі рано говорити про порядок денний саміту НАТО в Гаазі.

Також у президента запитали, коли Україна очікує на ухвалення американського законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя щодо нових "пекельних" санкцій проти Росії і країн, які купують російську нафту.

"Цей санкційний пакет Грема і Блюменталя для нас дуже важливий. І ми обговорювали деталі. Вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це дійсно вдячні. Але, все одно, кінцеве рішення у Білому домі. Залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую, що у нас буде розмова на саміті G7 (з президентом Дональдом Трампом - УНІАН). І дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати, принаймні, розуміння, - наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу, і узгодження схожих позицій щодо пакетів санкцій. Я вважаю, що це вже крок вперед", - наголосив Зеленський.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив надію, що Європейський Союз ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня, незважаючи на протидію Словаччини.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що саме може увійти до 18-го пакету санкцій щодо Російської Федерації. Під удар можуть потрапити газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2" та російська нафта. Зокрема, санкції передбачатимуть зниження граничної межі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і відключення від SWIFT ще 22 російських банків.

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