Раніше рішення про запровадження цих санкцій було ухвалено на засіданні РНБО.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти російських олігархів, компаній і підприємств.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив в ефірі "24 каналу".

"Сьогодні президент України підписав два укази президента про введення в дію санкцій, які були впроваджені Радою нацбезпеки і оборони. Це була дуже велика, складна і кропітка робота. Після того, як сьогодні, я думаю, буде оприлюднення цих санкцій, там будуть доволі такі несподівані прізвища олігархів Російської Федерації та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов.

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Також він уточнив, що стосовно одної людини будуть відтерміновані санкції на певний проміжок часу. "Я не можу сказати, що це виключення. Це певне відтермінування", - додав Данілов.

"Ми зупинятися на шляху до перемоги, ні перед якими рішеннями, навіть якими б вони не були для нас важкими і складними... не збираємося. Перемога буде за нами. Треба триматися. Рухатися вперед", - сказав він.

Як зазначив Данілов, запровадження санкцій треба було зробити бездоганно, аби кожне прізвище, ім'я і по-батькові були вивірені.

Санкції Зеленського - що відомо

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів повторно наклав санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

За словами Шмигаля, це рішення потрібно для того, аби остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

12 жовтня Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски та екс-міністра оборони Павла Лебедєва. Строк застосування санкцій - 10 років.

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