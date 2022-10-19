В окремих випадках буде передбачено отримання посвідки на тимчасове проживання, зокрема для тих, хто захищав українських політв'язнів або іншим чином допомагав Україні.

Після звільнення Криму усі росіяни, які приїхали туди за час окупації, мають повернутися до Росії або будуть видворені.

Про це на брифінгу повідомила постпред президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Вона нагадала, що за дорученнями президента триває робота над кількома важливими документами щодо майбутнього Криму після деокупації.

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"Про перший з них ви вже чули - це стратегія відновлення Криму після деокупації... Цей документ визначає пріоритети та напрямки післявоєнної відбудови від наслідків російської збройної агресії і від окупації...", - зазначила Ташева.

Постпред додала, що базові положення стратегії були презентовані на другому саміті Кримської платформи, а зараз триває наповнення стратегії конкретними програмами.

Зокрема, стратегія передбачає інвестиції у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму у європейську мережу доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення, можливості інтеграції енергосистеми Криму до європейської системи, розвиток промисловості тощо.

Ташева повідомила, що для напрацювання першочергових кроків держави у деокупованому Криму на базі представництва утворено відповідну робочу групу із 36 експертів.

"На перехідний період передбачається створення військових та військово-цивільних адміністрацій...", - уточнила постпред.

За її словами, за майже 9 років окупації у Криму розглянуто понад 1 мільйон незаконних судових справ, з яких понад 100 тис. - кримінальні.

"Однозначно, будуть переглянуті рішення, які порушили права та законні інтереси громадян або інтереси України", - пояснили вона.

Також посадовиця наголосила на тому, що існує проблема із реєстрацією померлих та народжених, адже за час окупації в Криму народилося близько 200 тис. дітей, з яких в українських реєстрах зареєстровані лише близько 11%, а із понад 300 тис. померлих жителів Криму - менше 2%.

Вона зауважила, що кожен кримчанин, якого загарбники незаконно позбавили права власності, після деокупації має право на отримання компенсації чи повернення майна.

"Наголошуємо, що усі ці росіяни, які приїхали до Криму за час окупації, мають повернутися до Росії або будуть видворені після деокупації як іноземці, які незаконно перебувають на території України. Звісно, ми будемо передбачати отримання посвідки на тимчасове проживання в окремих випадках, установлених законом... Зокрема, тим, хто захищав наших політв'язнів або іншим чином допомагав Україні боротися з окупантом", - уточнила Ташева.

Вона також розповіла, що наразі триває підготовка до першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у Загребі, що відбудеться 24 жовтня.

На цьому саміті, за словами постпреда, будуть презентовані детальні кроки, яких вживатиме Україна після деокупації півострова.

Ташева закликала партнерів України уже зараз думати над інвестиціями у відновлення та розвиток Криму.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" із метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Участь в другому саміті Міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня 2022 року взяли близько 60 країн і міжнародних організацій. Учасники другого саміту закликали Росію забезпечити негайне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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