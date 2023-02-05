Оприлюднено указ президента України про запровадження санкцій, зокрема, проти "Росатому".

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", - наголосив він у вечірньому зверненні до українців.

Президент України зазначив, що Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Він зазначив, що російські ракети неодноразово пролітали над ядерними об’єктами України.

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"Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами", - наголосив Зеленський.

Сьогодні, 5 лютого, на сайті глави держави оприлюднено указ президента України №57/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під санкції підпадають, зокрема, Державна корпорація з атомної енергії "Росатом", Акціонерне товариство "Атомний енергопромисловий комплекс", Акціонерне товариство "Русатом автоматизовані системи управління".

Останні санкції РНБО проти Росії

23 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти російських релігійних діячів. Крім того, він запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України та Білорусі.

28 січня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує для ранспортування військової техніки та солдатів.

3 лютого президент України повідомив про чергові санкції Ради національної безпеки і оборони України щодо тих, хто працює на російську агресію.

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