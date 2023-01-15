Під санкції потрапили радянський та російський режисер Андрій Кончаловський, проросійська журналістка Діана Панченко та інші.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі. Обмежувальні заходи вводяться строком на 10 років.

Про це йдеться в указі глави держави №23/2023 від 15 січня. Ним вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

РНБО схвалила ці санкції 15 січня після внесення пропозицій Службою безпеки України. До санкційного списку увійшло 198 громадян Російської Федерації, громадян України та громадян Білорусі.

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Серед них обмежувальні заходи застосовано відносно проросійської журналістки Діани Панченко, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також санкції запроваджено проти радянського та російського режисера Андрія Кончаловського, російського співака Юрія Лози. У санкційний список потрапили російський "журналіст" і музичний ркитик Сергій Сосєдов, поранений на Донбасі військкор Семен Пегов. Санкції введено і щодо чотирьох громадян Білорусі, серед яких місцевий пропагандист Григорій Азарьонок.

Санкції РНБО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Верховна Рада рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати персональні санкції до низки спортсменів з Росії, Білорусі та інших держав, які неодноразово публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.

У переліку, який додається, міститься 56 осіб. Серед них олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, боксер Микола Валуєв, який є депутатом Держдуми РФ і підтримував окупацію Криму. Потрапив до "спортивного пакету" і український футболіст Анатолій Тимощук, який з 2017 року є асистентом тренера петербурзького "Зеніта".

Окрім цього, президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Також було введено в дію новий пакет санкцій РНБО проти священнослужителів УПЦ МП; зокрема - намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) і колишнього депутата Вадима Новинського.

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