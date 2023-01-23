Відповідний указ президент підписав сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський увів у дії рішення Ради нацбезпеки та оборони про застування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні. Зокрема, за його словами, сьогодні він підписав низку указів. Один із них стосувався рішення РНБО щодо "духовної незалежності, яку Україна посилює та буде посилювати".

"Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику", - сказав Зеленський.

Відео дня

Пізніше на сайті президента України з'явився відповідний указ №26/2023. Зокрема, на 30 років запроваджені санкції проти керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви Григорія Алфєєва (митрополит Волоколамський Іларіон), заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Миколи Балашова (протоієрей), Павла Волочкова (архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Питирим), протоієрея РПЦ Артемія Владімірова, митрофорного протоієрея РПЦ Андрія Ткачова, російського православного богослова Олексія Осипова.

Відповідні санкції включають зокрема блокування активів. Також аналогічні обмеження терміном на 5 років накладені ще на 16 російських "духовних" діячів.

Санкції проти росіян

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі.

Раніше було введено в дію новий пакет санкцій РНБО проти священнослужителів УПЦ МП.

Влітку Великобританія ввела санкції проти голови російської православної церкви патріарха Кирила, який активно підтримує війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: