Очільник МЗС вважає рішення Угорщини "неадекватним".

Угорщина запровадила санкції проти українських військових посадовців. Україна може запровадити заходи у відповідь. Про це повідомив на платформі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Так, очільник української дипломатії назвав рішення Угорщини "необґрунтованим та абсурдним".

"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - йдеться у заяві міністра.

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Смерть мобілізованого угорця і реакція Угорщини

Як писав УНІАН, на початку липня в лікарні на Закарпатті помер місцевий мешканець, який був мобілізований до лав ЗСУ у середині червня. Як розповіли у пресслужбі Сухопутних військ, чоловік втік з навчального центру та звернувся до лікарні, де його шпиталізували з діагнозом "гостра реакція на стрес". Після кількох днів лікування чоловік помер від "тромбоемболії легеневої артерії". При цьому в Сухопутних силах наголошували, що на тілі померлого не було слідів побиття.

Однак в Угорщині стверджують інше. Уряд Віктора Орбана почав роздмухувати міжнародний скандал навколо цього випадку, звинувачуючи українську владу тому, що чоловіків в Україні "забивають до смерті під час примусового призову". Офіційний Будапешт стверджує, що чоловіка начебто жорсткого побили працівники ТЦК під час спроби мобілізувати.

При цьому угорські ЗМІ посилаються на якесь відео в Мережі, де цей чоловік начебто був чи то побитий, чи то випадково травмований під час навчання на полігоні.

Зрештою офіційний Будапешт вирішив запровадити санкції проти трьох високопосадовців Сухопутних військ ЗСУ, відповідальних за мобілізаційні процеси на Закарпатті. Їм заборонили в'їзд на територію Угорщини.

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