Командування Сухопутних військ ЗСУ роз’яснило обставини проходження військової служби та смерті військовослужбовця Йосипа Шебештеня.

В Угорщині викликали посла України через нібито побиття працівниками ТЦК угорця на Закарпатті. У Сухопутних військах Збройних сил України категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК.

Як йдеться у повідомленні Посольства України в Угорщині у соціальній мережі Facebook, сьогодні посол України в Угорщині Федір Шандор був викликаний до Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

"В ході розмови угорська сторона висловила обурення з приводу трагедії, що сталася з військовослужбовцем Збройних Сил України Йосипом Шебештенєм", - сказано у повідомленні.

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Водночас, як стверджує угорське видання MTI, на Закарпатті під час примусового призову було побито чоловіка угорського походження, що той невдовзі помер.

У цьому зв’язку, Командування Сухопутних військ ЗСУ роз’яснило обставини проходження військової служби та смерті військовослужбовця Йосипа Шебештеня.

Зокрема, висловлюється щире співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Шебештеня, який проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних Сил України.

"Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії", - наголошується у повідомленні.

Разом із тим, в Сухопутних військах оприлюднили перевірену інформацію, яка вже була встановлена.

По-перше, Йосип Шебештень є громадянином України.

По-друге, його мобілізували до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби.

По-третє, Шебештень був направлений до однієї з військових частин де з 15 червня проходив підготовку.

По-четверте, 18 червня він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. У повідомленні йдеться:

"В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м.Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)".

При цьому, висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.

"Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ", - наголошується у повідомленні.

У Сухопутних військах запевнили, що відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та підтримують принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав.

"Упевнені, що об’єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації", - сказано у повідомленні.

Стосунки між Україною та Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, Угорщина усіляко намагається шкодити Україні на міжнародній арені та блокує ініціативи з підтримки нашої країни у захисті від російської агресії.

Зокрема, Угорщина виступила проти проекту бюджету Європейського союзу на 2028-34 роки, в якому передбачено 100 мільярдів євро на допомогу Україні.

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