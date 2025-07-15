Заява пролунала на тлі новини про смерть чоловіка з громадянством України та Угорщини.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Брюсселя з вимогою, щоб Європейський Союз вжив "заходів" проти "примусової мобілізації" в Україні, пише видання Origo.

Таку заяву Орбан зробив на тлі чуток, що нібито через побої ТЦК загинув мешканець Закарпаття з українським та угорським громадянством Йожеф Шебештьєн.

"Не можна заявляти про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав прем’єр Угорщини.

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Орбан також повідомив, що уряд Угорщини слідкує за тим, скільки їхніх громадян мобілізувалося в Україні до лав ЗСУ та скільки з них загинули на війні. Він додав, що Угорщина може надати допомогу сім’ям загиблих.

Також прем’єр Угорщини вважає, що щодо України варто застосувати багатоетапний підхід. Як пише видання, на його думку, спочатку слід домовитися з Росією про припинення вогню, а вже після цього укласти економічну угоду й договір, що передбачає обмеження озброєння з Росією. Згодом можна буде схвалити стратегічну угоду між ЄС та Україною, але вона не має передбачати вступ нашої країни до ЄС.

В Сухопутніх військах України відреагували на звинувачення з боку Угорщини щодо буцімто побиття представниками ТЦК жителя Закарпаття. У війську повідомили, що у чоловіка був паспорт громадянина України на ім’я Йосип Шебештень.

До війська його, як підкреслили в Сухопутніх військах, мобілізували законно, але чоловік згодом самовільно залишив частину. Через два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, слідів побоїв на його тілі не було виявлено.

Відносини України та Угорщини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде купувати в США зброю для України. Він додав, що ані гроші угорського народу, зброя чи солдати не потраплять до України. Сіярто також заявив, що йому не подобається, як відбувається мобілізація в Україні.

Також ми писали, що політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розкритикував рішення Брюсселя виділити 100 мільярдів євро на допомогу Україні. На його думку, ці гроші краще використати, щоб захистити кордони та підтримати європейських громадян. Орбан додав, що замість миру, Брюссель хоче й далі "фінансувати" війну в Україні.

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