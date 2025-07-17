Обмеження накладено на трьох посадовців Сухопутних сил ЗСУ.

Угорщина запровадила санкції проти трьох посадовців Сухопутних сил України у зв’язку зі смертю мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство. Про це повідомляє видання Telex.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, санкції запроваджено проти начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка). Усім трьом заборонено в'їзд на територію Угорщини.

Сійярто також пригрозив Україні "великими проблемами" у разі подальшого погіршення угорсько-українських відносин. У цьому контексті він нагадав, що саме Угорщина є основним каналом постачання в Україну європейської електроенергії та газу.

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"Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин", – сказав він.

Угорщина звинуватила працівників ТЦК Закарпаття у вбивстві угорця

Як писав УНІАН, на початку цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що домагатиметься від Євросоюзу засудження мобілізаційного процесу в Україні.

Уряд Віктора Орбана стверджує, що працівники ТЦК на Закарпатті буцімто вбили угорського громадянина Йожефа Шебештьєна під час спроби мобілізувати його.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ ще 10 липня повідомляла про цей випадок. Там наголошували, що етнічний угорець мав український паспорт і звали його Йосип Шебештень. Також повідомлялося, що помер він не від побоїв, а від тромбу в легенях. Причому сталося це не під час мобілізації, а після того, як він самовільно залишив частину - втік з навчального центру через кілька днів після мобілізації і самостійно звернувся в лікарню.

"Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", – заявили ЗСУ.

Однак угорські ЗМІ писали, що в Мережі начебто є відео, на якому видно Йосипа Шебештеня дуже побитим. Начебто його били українські військові.

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