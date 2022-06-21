Агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.

У результаті багатоетапної спецоперації у Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

"Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Російські куратори платили зрадникам від 2 до 15 тисяч доларів в залежності від рівня таємності та важливості зібраних даних.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля по захопленню Сєвєродонецька. Зараз у місті тривають запеклі бої. Як повідомляв увечері, 20 червня, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють тільки територію заводу "Азот".

Триває наступ ворога на Бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники припинили штурм російських військ у Мар'їнці - ворог безславно втік.

Росія завдала авіаудари по Сумській, Харківській та Миколаївській області.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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