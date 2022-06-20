Зокрема, люди повинні добровільно бажати евакуації із заводу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про умову, за якої можливо організувати гуманітарний коридор з комбінату "Азот" у Сєвєродонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Верещук повідомила на брифінгу.

Вона розповіла, що завод "Азот" не має бомбосховищ або підземних ходів чи укриттів.

"Зараз ті люди, які там є, вони у великій небезпеці. Однак ми дійсно звернулися про відкриття гуманітарного коридору з "Азоту", - сказала Верещук і додала, що для вивезення людей до Лисичанська планувалося використати один з мостів, який раніше ще не був остаточно знищений російськими окупантами.

"На сьогодні там, якщо я правильно розумію, бо ситуація постійно змінюється, близько 300 людей", - зазначила міністр.

За її словами, для відкриття гуманітарного коридору треба залучати міжнародні організації і, зокрема Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Перша і необхідна умова - це добра воля людей. Ми не можемо змусити людей виїхати. Ми не можемо примушувати їх до якихось дій. Це робить окупант. Він змушує, насильницьки вивозить і чинить тиск на людей. Ми ж можемо це робити тільки і у випадку, якщо люди проявляють таку волю, як це було на "Азовсталі". Як тільки цивільні люди до нас звернулися і сказали, що вони хочуть виїхати, ми відразу почали цим займатися. У даному випадку мені відомо, що ж дуже мала кількість людей, які хочуть виїхати саме з "Азоту", - сказала вона.

Як розповіла Верещук, українські військові пообіцяли зробити короткі відео з тими людьми, які добровільно хочуть виїхати.

"Якщо це станеться, якщо це відбудеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з "Азоту". Але те, що там ситуація шалено складна, це правда. Цивільне населення там дуже страждає", - наголосила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що фізично вибратися з території комбінату "Азот" у Сєверодонецьку зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.

За його словами, минулого місяця цим людям пропонували евакуюватися, проте вони відмовилися.

Очільник області наголосив, що вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

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