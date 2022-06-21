Таакож окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру на Сумщині та на Харківщині.

Росія завдала авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про оперативну інформацію станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що на Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. "Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба",- сказано в повідомленні. Також зазначається, що російські окупанти ведуть повітряну розвідку БПЛА.

В Генштабі зазначають, що ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

В повідомленні сказано, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка",- повідомляє Генштаб.

Як писав УНІАН, захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки, противник безславно втік. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, щоб встановити повний контроль над містом.

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