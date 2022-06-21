Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, щоб встановити повний контроль над містом.

Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки, противник безславно втік. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, щоб встановити повний контроль над містом

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про оперативну інформацію станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. "Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора",- зазначає Генштаб.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

Також на Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Нью-Йорка. Крім того, ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

В повідомленні сказано, що ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка і завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

Генштаб зазначає, що на Краматорському напрямку активних дій противник не вів, але обстрілював позиції сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські партизани не дають окупантам влаштуватися на захоплених територіях.

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