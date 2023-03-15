14 березня над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого Військово-повітряні сили США були змушені збити свій БПЛА.

Інцидент з американським БПЛА є сигналом від Путіна про готовність до розширення зони конфлікту. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав у Twitter.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - написав він.

Атака РФ на MQ-9 Reaper - що відомо

14 березня американські військові повідомили, що над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

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За їх інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі.

Згідно із заявою європейського командування армії США, у вівторок о 7:03 за середньоєвропейським часом два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне" перехоплення дрона.

Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон, бо було втрачено керування.

Командувач ВПС США генерал Джеймс Хекер зазначив, що "агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації".

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