Обидві країни уникають прямого конфлікту.

У ситуації зі збиттям БПЛА MQ-9 Reaper немає нічого, щоб викликало ескалацію у відносинах США і Росії, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

За словами експертів, президенти обох країн "зберігають за собою свободу вибору того, як реагувати на такі інциденти".

"Враховуючи неодноразові обіцянки президента Джо Байдена уникати залучення американських військ у прямий конфлікт з Росією, а також явне і неодноразово демонстроване Кремлем небажання вступати у війну з НАТО, немає причин (вважати), що подібні інциденти викликали небезпечну ескалацію", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Відзначається також, що "російські сили використовували попереджувальні сигнали проти літаків і військово-морських кораблів США і їхніх союзників протягом десятиліть на декількох театрах військових дій, не викликаючи конфлікту".

Інцидент з MQ-9 Reaper - що відомо

У вівторок ввечері, 14 березня, російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У прес-службі Європейського командування Збройних сил США заявили, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 в "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

У Білому домі дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними". Байдена вже поінформували про цей інцидент.

Росія свою провину не визнає, називаючи місію MQ-9 Reaper "провокаціією". Разом з тим США викликали російського посла "на килим". Повідомляється, що росіяни вже встигли підняти уламки БПЛА.

У ЗСУ, своєю чергою, уточнили, що інцидент трапився неподалік від острова Зміїний, який РФ ще у 2022-му намагалася окупувати. Замість знищеного дрона Штати відправили інший безпілотник, і він"продовжує свою роботу".

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