Німеччина профінансувала кілька систем IRIS-T для України. Вони використовуються для захисту Києва.

Німеччина не послабить військову підтримку України, заявив канцлер Олаф Шольц.

Це запевнення прозвучало через побоювання, що Берлін може розчарувати Київ на тлі скорочення внутрішнього бюджету і повідомлень ЗМІ про замороження нової німецької військової допомоги, пише Reuters.

"Підтримка Німеччини для України не припиниться. Ми передбачили умови, уклали (оборонні) угоди і забезпечили фінансування вчасно, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас", - запевнив Шольц.

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Раніше газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писала, що міністерство фінансів Німеччини не схвалить додаткові заявки на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження. Після цього в німецькому уряді поспішили запевнити, що це все "невірно" і підтвердили підтримку України "стільки, скільки буде потрібно".

Німеччина профінансувала кілька систем IRIS-T SLM для України. Їх використовують для захисту Києва від російських ракетних атак. Наразі Німеччина поставила 4 із 12 обіцяних блоків IRIS-T SLM Києву, і ще дві системи буде відправлено до кінця року.

"В Україні IRIS-T збила понад 250 цілей - безпілотників і крилатих ракет - і врятувала незліченну кількість життів із вражаючим показником влучання 95%", - прокоментував Шольц.

Допомога Німеччини

Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер не прийматиме нові запити на допомогу Україні. Цю новину жорстко розкритикували представники різних політичних партій країни.

А 29 серпня міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок звинуватила Путіна в підготовці до ведення нової "холодної війни" проти України.

Вона нагадала, що останнім часом критична інфраструктура країни потерпає від масованих російських обстрілів. "Маючи на меті заморозити людей взимку до смерті, Путін прагне ще масштабнішої холодної війни, ніж у попередні роки", - додала вона.

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