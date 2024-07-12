Німецький канцлер пояснив, чому він вважає ці обмеження раціональними.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського, який закликав зняти будь-які обмеження на використання західної зброї в боротьбі з російськими окупантами.

"Ніхто не збирається змінювати існуючі вимоги та керівні принципи і на це є вагомі причини. Наше завдання - забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між РФ і НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості",- пояснив свою позицію німецький канцлер, пише Bild.

На саміті НАТО Зеленський звернувся до країн-членів із закликом зняти всі обмеження на використання західної зброї. "Якщо ми хочемо перемогти і зберегти країну, то всі ці обмеження мають бути скасовані. Якщо РФ напала на нас і вбила наших дітей, то це безумство, що нам не дозволяють атакувати цю військову базу [з якої здійснювалася атака]", - сказав Зеленський.

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Удари по РФ західною зброєю

Наприкінці травня ключові союзники України, зокрема Німеччина, дозволили Україні бити по військових цілях на прикордонній території РФ. Це було зроблено для того, щоб запобігти прориву окупантів на Харківському напрямку.

А сьогодні президент США Джо Байден на пресконференції у Вашингтоні заявив, що ні він, ні керівники оборонних відомств країни не бачать необхідності ударів углиб Росії американською далекобійною зброєю.

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