В середньому падіння складає близько 3,4%, найбільше постраждали саме німецькі компанії.

Акції німецьких та деяких інших європейських оборонних компаній посипалися після появи інформації про те, що уряд ФРН планує істотно скоротити військову допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Так акції найбільшого в Німеччині оборонного концерну Rheinmetall AG впали у ціні на 5,1%. Компанія Hensoldt AG втратила на піку 7,6% від вартості своїх акцій, але потім відбулася часткова корекція. Норвезька Kongsberg Gruppen ASA впала на 4%.

Загалом кошик європейських акцій, пов’язаних з оборонкою, який відстежує Goldman Sachs Group Inc., впав на 3,4%, хоча його загальне зростання від початку року залишається вражаючим – 46%.

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Представник концерну Rheinmetall відмовився коментувати бюджетні плани уряду Німеччини, але сказав, що сама оборонна компанія продовжить тісне стратегічне партнерство з Україною. Також в Rheinmetall зазначили, що серед їхніх клієнтів є й інші країни-члени НАТО та ЄС, а не лише уряд Олафа Шольца.

Німеччина планує різко скоротити видатки на допомогу Україні

Як писав УНІАН, днями німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Олафа Шольца планує різко скоротити видатки на військову допомогу Україні. Зокрема вже наступного року на ці потреби витратять удвічі менше, ніж цього року. А в подальшому витрати скоротять вдесятеро.

Шольц сподівається, що тягар цих витрат вдастся перекласти на програму G7, в межах якої гроші братимуть з доходів від заморожених російських активів. Однак цей механізм ще не запрацював, і невідомо, чи запрацює.

Також повідомляється, що в цьому році уряд Шольца вже припинив оплачувати додаткові екстренні потреби ЗСУ, наприклад, ремонт техніки. Гроші виділяють лише на те, що було заплановано від початку.

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