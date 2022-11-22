На його думку, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні, повідомив Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 млрд євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.

Канцлер також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, під час візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Допомога Україні від Німеччини

Вчора, 19 листопада, в посольстві Німеччини повідомили, що на озброєння ЗСУ надійшли 30 САУ Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

У першій половині листопада Німеччина передала Україні нову партію озброєння. Вона включала 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh і ракети для системи ППО Iris-T SLM.

Німеччина також доповнила список зброї, яка буде відправлена для ЗСУ в найближчому майбутньому. Серед нових пунктів є снаряди до РСЗВ MARS II, 17 захищених позашляховиків, 116 польових обігрівачів, 4 навантажувачі.

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