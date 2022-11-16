Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.

Уряд Німеччини оновила список військової допомоги Україні.

Як йдеться на сайті уряду, пакет поповнили, зокрема, снарядами до РСЗВ MARS II, важкими тягачами M1070 Oshkosh та кулеметами MG3 до броньованих евакуаційних машин.

Повний перелік нових позицій у переліку озброєння.

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боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

8 великовантажних напівпричепи M1070 Oshkosh (раніше: 5);

39 захищених позашляховиків, які належали Федеральній прикордонній службі (раніше: 22);

запасні частини великокаліберного кулемета М2;

30 MG3 для броньованих евакуаційних машин (раніше: 6);

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів і глушників (раніше: 18);

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;

4 навантажувачі (раніше: 3).

Вказані техніка та боєприпаси додані до раніше анонсованих 30 одиниць Dingo, ракет до ППО Iris-T і самої установки, 18 розвідувальних дронів, 5 одиниць систем MARS II тощо.

Військова допомога Німеччини

9 листопада Берлін передав Україні нову партію зброєння, куди, з-поміж іншого, було включено передачу нових ракет до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T уже пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

25 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв передати Україні іще дві установки MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Крім того, Німеччина виділила мільярд євро на кіберзахист України і фіксацію воєнних злочинів. Також Німеччина потурбується про створення у Словаччині хабу з відновлення пошкодженої на війні української техніки.

Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії. Як писало агентство Reuters, німецька влада не поспішає із поповненням запасів зброї, яку передали Україні.

Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається США, чиї поставки озброєнь мали вирішальне значення для успіхів українських збройних сил на полі бою.

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