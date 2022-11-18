Бундесвер проігнорував попередження про необхідність закупити деталі до гаубиць.

Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitzen 2000, які були передані ЗСУ, активно зношуються в результаті бойових дій. А з ремонтом гаубиць виникають проблеми через відсутність деталей.

Такою інформацією поділилося видання Spiegel з посиланням на власні джерела. Як повідомили журналісти, в Бундесвері допустили помилки при плануванні поставок додаткових деталей до PzH 2000 і реактивних систем залпового вогню Mars II. Через це боєздатність відправленого в Україну німецького озброєння знаходиться під загрозою.

"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ і підтримки їх у робочому стані", — повідомили журналісти.

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За даними Spiegel, більшість PzH 2000, які використовують ЗСУ для протистояння російським окупантам, вже потребують ремонту. Українські військові інтенсивно застосовують важке озброєння на фронті. Вони випускають до 300 снарядів в день з однієї САУ, що призводить до швидкого зносу.

"Відсутність запчастин нікого не дивує. Наприкінці літа відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав Міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць і реактивних систем залпового вогню Mars II, оскільки терміни доставки занадто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу України не приходило", — повідомили в Spiegel.

Ремонт озброєння з Німеччини

ФРН передала Україні 14 PzH 2000, а ще 8 відправили Нідерланди. В рамках зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-6" Німеччина гарантувала додаткові гаубиці для ВСУ. Правда, їх кількість не повідомлялась.

Пошкоджені Panzerhaubitzen 2000 відновлювали в Литві. Держава повернула їх у вже відремонтованому вигляді в середині жовтня.

Раніше цього тижня Німеччина пообіцяла створити в Словаччині центр відновлення пошкодженої зброї, переданої Україні. Основна увага буде приділена саме PzH 2000.

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