Вони використовуються для оборони критичної інфраструктури.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Німеччини 30 самохідних артилерійських установок Gepard. Вони добре показали себе в боротьбі проти іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" і застосовуються для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Такою інформацією поділилися в посольстві Німеччини в Україні. Дипломати написали на офіційному акаунті в Twitter: "На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури".

До повідомлення прикріпили зображення з основними характеристиками САУ. Gepard вміщує екіпаж чисельністю три людини, оснащений двома 35-миліметровыми гарматами і двома радарами — пошуковим і стеження з дальністю дії 15 км. Наземні цілі зенітна установка вражає на дистанції 2 км, а повітряні — 5,5 км.

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Нагадаємо, поставки Gepard почалися влітку поточного року і були розділені на кілька партій. На початку листопада Німеччина хотіла реекспортувати в Україну боєприпаси швейцарського виробництва до згаданих САУ. Однак, за даними ЗМІ, офіційний Берн заборонив це робити.

Військова допомога від Німеччини: остання інформація

Як повідомили журналісти Spiegel, САУ Panzerhaubitzen 2000 німецького виробництва швидко зношуються на війні. А з їх ремонтом виникають проблеми, адже Бундесвер не замовив вчасно великі комплекти запасних деталей.

Німеччина 9 листопада передала Україні нову партію озброєння. У список увійшли 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh і ракети для системи ППО Iris-T SLM.

У ФРН також поповнили список озброєння, яке буде відправлено для ЗСУ. Серед нових пунктів — боєприпаси до РСЗВ MARS II, 17 захищених позашляховиків, що належали Федеральній прикордонній службі, 116 польових обігрівачів, 4 навантажувачі та інше.

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