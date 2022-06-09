За словами президента Польщі, його вражають усі ті переговори, які зараз ведуться з президентом Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував ідею переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про своє ставлення він розповів в інтерв'ю німецькій газеті Bild, відповідаючи на запитання, чи боїться канцлер Німеччини Олаф Шольц Путіна, якщо, як і президент Франції, вважає, що "рішення може бути тільки шляхом переговорів".

"Мене вражають усі ті переговори, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише узаконюють особу, відповідальну за злочини, вчинені російською армією в Україні. Він несе за це відповідальність. Він вирішив ввести туди війська. Йому підпорядковуються командири. Володимир Путін. Хто-небудь так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось казав, що Адольф Гітлер мав зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не принизити Адольфа Гітлера? Я не чув про таке", - заявив Дуда.

Він також зазначив, що жодну угоду щодо війни в Україні не може бути ухвалено без згоди українського уряду, а ситуація здатна розв'язатися за допомогою підтримки української оборони.

"Я був би найбільше зацікавлений в тому, аби українська оборона отримала таку підтримку, щоб витіснити росіян зі своєї території", - сказав президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда в середу, 8 червня, розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Раніше видання Politico писало, що деякі західні лідери хоч і підтримують Україну, проте стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією, побоюючись, що Росія зазнає "приниження" і це може створити низку нових проблем. Тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" в цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території".

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявляв, що не слід "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".

Вас також можуть зацікавити новини: