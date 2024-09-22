Коментуючи інформацію про ускладнення переговорів з Києвом Сікорський заявив, що "на Україну тиснуть".

Польща підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.

Відповідаючи на запитання, чи ускладнились переговори з Україною (ЗМІ повідомляли про суперечку між Сікорським і Зеленським - ред.), він сказав: "На Україну тиснуть. У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами".

Заяви Сікорського щодо України

Раніше Сікорський зробив заяву щодо Криму. Він вважає за можливе піти на компроміс, щоб закінчити війну та запропонував подумати про передачу півострова під мандат ООН. "Крим символічно важливий для РФ та особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитись без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму… І ми могли б відкласти це на 20 років", - сказав він.

Відео дня

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію очільника МЗС Польщі. У відомстві наголосили, що статус Криму як української території не підлягає обговоренню. Варто зазначити, що у заяві МЗС Сікорський не згадувався, там також не було сказано, хто саме намагається обговорювати статус Криму.

Днями журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш заявив, що президент України Володимир Зеленський розмовляв на підвищених тонах і практично посварився з главою польського МЗС під час його візиту до Києва. За його словами, польська делегація була "здивована стилем спілкування" президента України на зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: