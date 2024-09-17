Литовська делегація на чолі з главою МЗС Ландсбергісом, яка також була присутня на зустрічі, "не намагалася підтримати польського міністра", повідомив журналіст.

Президент України Володимир Зеленський розмовляв на підвищених тонах і практично посварився з главою польського МЗС Радославом Сікорським під час його візиту до Києва. Про це повідомив журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш.

За його словами, польська делегація була "здивована стилем спілкування" президента України на зустрічі.

Юраш стверджує, що Зеленський нібито звинуватив польську сторону в недостатній підтримці Києва на переговорах про вступ до ЄС. Сікорський відповів йому, що "в Польщі цей процес тривав 10 років, а пропоновані Києвом строки нереальні". Зеленський також обурився, що Польща не надає достатньо військової техніки та не збиває російські ракети і дрони в повітряному просторі України.

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"За свідченням учасників розмови, атмосфера в якийсь момент була настільки напруженою, що можна було говорити про скандал", - зазначає Юраш.

Литовська делегація на чолі з главою МЗС Ландсбергісом, яка також була присутня на зустрічі, "не намагалася підтримати польського міністра".

Висловлювання Сікорського про Україну

На думку глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Варшава щодо історичних суперечок не висуває Україні надмірних вимог. Він переконаний, що рано "залишати історію історикам", оскільки поховання загиблих під час "етнічних чисток" на Волині є християнським обов'язком, але в цій ситуації немає місця політичним спекуляціям.

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