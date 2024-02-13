Подоляк закликав оцінювати його дії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував активізацію російської пропаганди після призначення новим Головнокомандувачем Олександра Сирського.

Так, окупанти активно спекулюють на темі місця народження українського генерала - він народився у Володимирській області (СРСР). Крім того, вони заявляють, що батьки Сирського продовжують проживати в Російській Федерації.

Подоляк зазначив, що досить дивно ставити в провину людині те, що вона народилася в певному місці. "Доросла людина несе відповідальність за себе саму, вона ж не несе відповідальність за своїх рідних і близьких, які не є членами безпосередньо його сім'ї, якщо вони живуть своїм життям", - сказав він.

Також він зазначив, що походження Сирського не обговорювалося в суспільстві, коли потрібно було планувати Київську і Харківські операції, а також дії армії в зоні АТО і ООС.

"Давайте оцінювати дії людини, а не те, де вона народилася, де живе частина її сім'ї... На мій погляд, у Сирського дуже чітка, конкретна біографія людини, яка вміє проводити успішні антиросійські військові операції. Крім того, він відноситься до категорії трудоголіків, він постійно знаходиться на передньому краї, постійно всередині війни", - додав радник глави ОП.

Реакція Росії на призначення Сирського:

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних Сил України.

Російська пропаганда відразу почала поширювати інформацію про походження генерала, намагаючись створити враження, що він "свій" для них.

При цьому заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув прокльонами у бік нового Головнокомандувача.

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