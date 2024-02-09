Він окреслив нові завдання.

Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на шляху до перемоги. Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковник Олександра Сирського.

Він зазначив, що на порядку денному стоять нові завдання. "Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", - зазначає Сирський.

За його словами, необхідне найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин. При цьому додав, що це було і залишається основним завданням військової логістики.

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"Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - зазначає Сирський.

Він наголошує, що життя і здоров’я військовослужбовців є головною цінністю української армії, тому актуальне дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу.

Сирський наголошує на необхідності запровадження нових технічних рішень, збільшення застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби. При цьому зазначає, що це є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

За його словами, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні. Він подякував всім, з ким служив в лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ "Хортиця". Також подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України.

Звільнення Залужного та призначення Сирського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського замість Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних Сил України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що таке рішення ухвалили через необхідність перегляду тактики дій, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату торік".

Він додав, що також потрібно не допустити стагнації по лінії фронту, знайти нові рішення та запустити процес реформування управлінських принципів у військах.

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