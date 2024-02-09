Екс-президент РФ чомусь упевнений, що всі, хто народився в Росії, повинні за замовчуванням підтримувати загарбницькі зазіхання Кремля.

Екс-президент Росії Дмитро Медведєв, а нині заступник голови Радбезу РФ, вибухнув потоком прокльонів на адресу нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Все через російське коріння українського генерала.

"Дивлячись на біографію нового головкому ВСУ Сирського, відчуваєш почуття ненависті, презирства і огиди", - написав Медведєв у своєму Телеграм.

Зокрема екс-президент Росії заявив про свою ненависть "до всіх, хто причетний до розвалу Радянського Союзу", а також до країн Заходу. На думку Медведєва, саме Захід "усіма можливими способами" штовхав народи Росії і України "до нової громадянської війни".

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Однак самого Сирського Медведєв, схоже, ненавидить ще більше і тому обсипає прокльонами. Зокрема за те, що Сирський не став на бік російського агресора, хоча сам він родом з Росії.

"[Сирський] був радянським російським офіцером, а став бандерівським зрадником, який порушив присягу і служить нацистам, знищуючи своїх близьких. Нехай земля горить у нього під ногами!" - написав Медведєв.

Російське коріння Олександра Сирського

Як писав УНІАН, Олександр Сирський дійсно народився на російській території - у Володимирській області. Але, зрозуміло, це було ще за радянських часів. При цьому вже з 15 років Сирський постійно проживав в Україні. Лише в 1980-х роках він ненадовго повертався в тоді ще РРФСР, коли проходив військову службу в радянській армії і навчався в Московському вищому загальновійськовому командному училищі.

З розпадом СРСР Сирський залишився жити в Україні і продовжив службу у вже українській армії. Він ніколи не служив в армії пострадянської Росії і не давав присягу такій державі, як Російська Федерація. Тому звинувачення Медведєва на адресу Сирського про нібито порушення ним присяги є брехнею.

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