Бригада продовжує активні наступальні дії на території ворога.

Бійці 47 ОБМр ведуть активні наступальні дії на території Курської області і готуються до появи північнокорейських військових. Про це в етері телемарафону розповіла пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик.

"Нам ще не доводилося стикатися з корейцями, але звісно ми очікуємо і наша розвідка все це контролює. В цілому, ми сьогодні офіційно оголосили, що ми на Курському напрямку і це такий новий досвід для нашої бригади. Продовжуємо ми активні наступальні дії на території ворога. Росіяни опираються, намагаються контратакувати. Спочатку вони намагалися заїжджати в зону відповідальності 47-ої бригади бронетехнікою, проте, зазнавши поразки, вони перейшли до піхотних дій", – акцентувала Блищик.

Вона додала, що росіяни на Курщині діють за своєю класичною схемою, яку українські захисники вже спостерігали на багатьох інших напрямках. Зокрема, спершу ворог намагається "промацувати" територію за допомогою техніки. Проте, коли бачить активне знищення "російського металу", пускає в хід свою піхоту. А для підвозу БК або чогось іншого вони використовують здебільшого мотоцикли, квадроцикли і "буханки".

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"На сьогоднішній день, за цей короткий час що перебуваємо тут, ми знищили близько тисячі російських окупантів. А також, враховуючи що вони тут неактивно застосовують свою бронетехніку, вже мінус 25 одиниць знищили наші воїни", – підкреслила Блищик.

Окремо пресофіцерка 47 ОМБр відмітила переваги американської техніки Bradley в обставинах реального бою.

"Якби пів року тому сказали, що американська техніка БМП Bradley, а також танки Abrams будуть на території ворога, однозначно ніхто би не повірив. Наші бійці називають Bradley чудо-машиною, і дуже багато бійців вдячні цій американській техніці за врятоване життя. Тому що це підвезення до позицій нашої піхоти, евакуація поранених, потужна вогнева підтримка і знищення російських окупантів, їхньої техніки та укриття", – акцентувала військова.

Вона додала, що американські Bradley мають бути в кожній бригаді ЗСУ.

Війська КНДР у війні РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, НАТО підтверджує розгортання північнокорейських військ у Росії для війни проти України. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте зазначив, що підрозділи КНДР були розгорнуті в Курській області та пообіцяв посилити військову підтримку України.

За даними української розвідки, перші військові Північної Кореї вже прибули в Курську область. Тим часом офіцери навчають російських загарбників на окупованих територіях України.

У The New York Times пишуть, що на думку експертів, додаткові 10 000 північнокорейських військовослужбовців можуть дозволити Росії взяти гору над українськими силами в Курській області.

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