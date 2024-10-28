Українська розвідка повідомила, що перші північнокорейські підрозділи вже були помічені в Курській області, проте у Пентагоні поки це не підтверджують.

У разі вступу Північної Кореї у війну РФ проти України, Сполучені Штати не накладатимуть нові обмеження на використання американської зброї українськими військами. Про це заявили у Пентагоні, пише Reuters.

Зазначається, що розгортання військ КНДР посилює занепокоєння Заходу, що війна в Україні, яка триває вже понад 2,5 року, може розширитися, навіть якщо увага світу переключиться на Близький Схід. Це може бути ознакою того, що Росія сподівається компенсувати зростаючі втрати на полі бою і продовжувати повільно, але впевнено здобувати перемоги на сході України.

"Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки", – заявив журналістам Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після переговорів з південнокорейською делегацією.

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За оцінками Пентагону, 10 000 солдатів з КНДР були розгорнуті на сході Росії для проведення військових навчань.

"Частина цих солдатів вже перемістилася ближче до України, і ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною", – заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Українська розвідка повідомила, що перші північнокорейські підрозділи вже були помічені в Курській області. Проте у Пентагоні поки це не підтверджують.

Війська КНДР в Росії: останні новини

NYT пише, що найближчими днями північнокорейські солдати підуть на штурм позицій українських військ у Курській області РФ. Видання зазначає, що Росія розмістила в Курській області близько 50 000 військовослужбовців, водночас в України близько 30 000 солдатів. І, на думку експертів, додаткові 10 000 північнокорейських солдатів можуть дозволити Росії взяти гору над українськими силами.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі розгортання військ КНДР у Росії.

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