Президент США також нагадав про повідомлення ЗМІ щодо спілкування Трампа з Путіним.

Президент США Джо Байден заявив, що відправка Північною Кореєю тисяч військових до Росії була небезпечною подією на тлі побоювань Заходу, що вони будуть використані для війни Москви в Україні. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що своєю реакцією з журналістами поки чинний глава Білого дому поділився у Нью-Каслі (штат Делавер) після дострокового голосування на виборах президента США:

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно".

За інформацією видання, Байден також нагадав про повідомлення ЗМІ про те, що опонент віце-президентки США Камали Гарріс республіканець Дональд Трамп нібито говорив із правителем Росії Владіміром Путіним після того, як залишив Білий дім.

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Реакція США на відправку військ КНДР на війну в Україну

Як повідомляв УНІАН, у Пентагоні зробили заяву щодо вступу КНДР у війну. Там, зокрема, зазначили, що в разі вступу Північної Кореї у війну РФ проти України Сполучені Штати не накладатимуть нові обмеження на використання американської зброї українськими військами.

Як сказали в оборонному відомстві США, розгортання військ КНДР посилює занепокоєння Заходу, що війна в Україні, яка триває вже понад 2,5 року, може розширитися, навіть якщо увага світу переключиться на Близький Схід. Це може бути ознакою того, що Росія сподівається компенсувати зростаючі втрати на полі бою і продовжувати повільно, але впевнено здобувати перемоги на сході України.

У свою чергу генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю "становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки".

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